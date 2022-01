Domenica In, Serena Rossi si emoziona in diretta: “Dedico ‘La Sposa’ a mia nonna”

Ospite a Domenica In, Serena Rossi si è raccontata a tutto tondo, dedicando anche spazio ai suoi successi raggiunti in carriera.

Ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In, la nota attrice Serena Rossi ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti la sua carriera che in questo particolare periodo le sta serbando più di qualche soddisfazione, ma anche del legame con la nonna che ha perso proprio durante le riprese della Fiction “La Sposa”: “Questa serie la dedico a mia nonna”, ha dichiarato con tono visibilmente emozionato.

Domenica In Serena Rossi, “Dopo il film sulla vita di Mia Martini mi è cambiato il percorso”

L’amata attrice ha parlato di come molte cose siano cambiate soprattutto dopo il grande successo del film sulla vita “Io sono Mia”, la pellicola biografica dedicata alla figura mai dimenticata di Mia Martini: “Dopo il film sulla vita di Mia Martini mi è cambiato il percorso. Da quel momento in poi ho capito che le persone si aspettavano da me progetti importanti anche sociali. Sono sempre stata molto espansiva e fisica.

Ho avuto una bellissima infanzia e anche adesso che ho una mia famiglia cerchiamo di trasmettere a nostro figlio i valori”.

Domenica In Serena Rossi, “Nella serie “La sposa” c’è tanto delle radici”

Serena Rossi ha anche parlato di alcune curiosità sulla sua nuova fiction “La sposa”: “In questa serie c’è tanto delle radici. Facciamo una vita che va a tremila allora, però il sapere di appartenere a qualcosa di più profondo ci fa stare in pace.

All’inizio della mia carriera mi volevano far nascondere la mia napoletanità e io ne soffrivo un po’ e invece è un punto di forza…”

Domenica In Serena Rossi, “La sposa dà voce alle donne come mia nonna”

Parlando ancora della nonna ha dichiarato: “Dedico La sposa a mia nonna e a tutte le nonne d’Italia. Quando mandavo le foto ai miei genitori dal set, mio padre mi diceva che assomigliavo a sua madre.

Questa serie dà voce alle donne come lei che hanno aiutato questo paese ad essere quello che è”.