Domenica In, Ultimo sorprende tutti: rifiuta il playback e si esibisce live con il pianoforte

Ultimo evita le polemiche e stavolta si presenta a Domenica In da Mara Venier: il cantante fa una richiesta sorprendente alla conduttrice di Rai1

Ultimo questa volta strappa applausi a Domenica In.

Il quarto classificato del Festival di Sanremo con il brano Alba, che nel 2019 si rese protagonista di un duro attacco alla stampa dopo il suo secondo posto con il brano I tuoi particolari, battuto al fotofinish da Mahmood e la sua Soldi, stavolta non ha saltato l’impegno a Domenica In e si è reso protagonista di un gesto del tutto inedito.

Ultimo canta Alba live a Domenica In

Il giovane artista romano, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi anni, si è presentato nel tradizionale appuntamento di Domenica In live da Sanremo, che chiude ufficialmente la settimana sanremese come ogni anno.

A differenza di quanto accaduto nel 2019, quando Ultimo decise di dare buca a Mara Venier, stavolta l’artista si è presentato, ma facendo una richiesta specifica: niente playback ma esibizione live. E il cantautore si è esibito sulle note della sua Alba direttamente al pianoforte.

Niente confronto con i giornalisti

Nonostante una esibizione che ha strappato applausi al teatro Ariston, non è avvenuto il tanto atteso confronto tra Ultimo e i giornalisti presenti a Domenica In per commentare il cammino dei cantanti al Festival di Sanremo 2023.

Momenti di gelo, con il cantante quarto classificato nella kermesse che si è limitato a raccogliere i complimenti della padrona di casa Mara Venier.

Il messaggio speciale di Tiziano Ferro

Subito dopo il quarto posto raccolto a Sanremo 2023, Ultimo ha ricevuto i complimenti via social del grande Tiziano Ferro: “Le classifiche sono solo numeri, tu sei al primo posto nel cuore di un oceano di gente”.