Donadei sul flirt Rabbi-Zaniolo: “Ecco perché si è fatto male alla spalla”

Davide Donadei rompe il silenzio sul flirt tra Chiara Rabbi e Nicolò Zaniolo: l'ex tronista ironizza.

Davide Donadei ha commentato il presunto flirt tra l’ex fidanzata Chiara Rabbi e il calciatore Nicolò Zaniolo. L’ex tronista di Uomini e Donne ironizza sulla love story e sgancia una specie di frecciatina al calciatore della Roma.

Donadei ironizza sul flirt Rabbi-Donadei

La storia d’amore tra Davide Donadei e Chiara Rabbi è giunta al capolinea lo scorso luglio, dopo circa un anno e mezzo. L’ex tronista di Uomini e Donne e la sua corteggiatrice sembravano una coppia solida, per cui la rottura ha lasciato senza parole i fan. A distanza di pochi giorni dall’annuncio, Davide è stato pizzicato con una ex di Amici, mentre Chiara si è lasciata scappare qualche like di troppo a Nicolò Zaniolo.

A commentare il presunto flirt tra la Rabbi e il calciatore della Roma è stato lo stesso Davide, facendo un po’ di ironia.

Le parole di Davide Donadei

Donadei, via social, ha esclamato:

“I like di Zaniolo a Chiara? Se non l’avesse messo forse avrebbe ancora la spalla al suo posto. Scherzi a parte, ci sta”.

Davide, ovviamente, si riferisce all’ultimo infortunio di Nicolò, che lo vedrà in panchina per qualche settimana. L’ex tronista, è bene sottolinearlo, sta scherzando, tanto che ha ammesso che se la Rabbi dovesse avere un flirt con lui sarebbe assolutamente normale.

Davide Donadei e Chiara Rabbi: l’ultimo incontro

Dopo essersi detti addio e aver interrotto la convivenza, Chiara e Davide si sono incontrati ancora una volta. La Rabbi e Donadei si sono visti in Puglia, dove la ragazza si è recata per recuperare il cane che aveva adottato insieme all’ex fidanzato.

In merito a questo ultimo face to face, l’ex tronista ha ammesso: