Assolda 3 killer per far uccidere il marito: "Mi maltrattava"

Assolda 3 killer per far uccidere il marito: "Mi maltrattava"

Elisabetta Bacchio ha assoldato tre killer per far uccidere il marito Salvatore Bramucci. Alla base dell'idea ci sarebbero dei maltrattamenti.

Elisabetta Bacchio ha assoldato tre killer per far uccidere il marito Salvatore Bramucci. Alla base dell’idea ci sarebbero dei maltrattamenti.

Donna assolda 3 killer per far uccidere il marito: complice anche la sorella

Potrebbero esserci dei maltrattamenti alla base dell’idea di Elisabetta Bacchio di far uccidere il marito Salvatore Bramucci, assoldando 3 killer. Alla sorella, che l’avrebbe aiutata nel suo intento, raccontava che “era stanca della sua gelosia e di stare segregata in casa“. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, questa sarebbe la motivazione che avrebbe spinto la donna a contattare tre killer. L’omicidio di Salvatore Bramucci è stato premeditato con un piano ben preciso escogitato dalle due sorelle.

Donna assolda 3 killer per far uccidere il marito: la ricostruzione

Elisabetta Bacchio aveva sposato Bramucci vent’anni prima ed erano andati a vivere a Soriano del Cimino, in provincia di Viterbo. Lui, appartenente alla malavita, la limitava nella sua libertà, la segregava a casa e con la sua gelosia rendeva la sua vita “un inferno”, come lei ha spiegato agli inquirenti. La donna ha raccontato tutto alla sorella che ha deciso di sostenerla. Bramucci, il 7 agosto 2022, quando è stato ucciso, si trovava ai domiciliari. La sorella della moglie aveva assoldato 3 killer, che Elisabetta avrebbe pagato per far uccidere il marito. Il cinquantasettenne è stato poi ucciso mentre era all’interno della sua auto vicino casa, raggiunto da sei colpi di pistola.