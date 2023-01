Nuvolento, donna uccide il marito a coltellate davanti al figlio: arrestata

Una donna ha ucciso il marito a coltellate al culmine di una lite, è quanto accaduto a Nuvolento, in provincia di Brescia, nella serata di sabato 28 gennaio 2023.

Ecco tutti i dettagli su questa tragica vicenda.

Nuvolento, uccide il marito a coltellate al culmine di una lite: arrestata una donna

È una vera e propria tragedia quella che si è consumata all’interno di un appartamento situato in via Carlina a Nuvolento, in provincia di Brescia, nella serata di sabato 28 gennaio 2023.

Nello specifico, Raffaella Ragnoli ha ucciso a coltellate il marito Romano Fagoni al culmine di una lite, ad allertare i soccorritori del 118 è stato il figlio 15enne della coppia, che ha assistito alla lite.

La lite e poi l’omicidio: ecco la ricostruzione di quanto è accaduto

La vittima dell’omicidio che si è consumato in un appartamento di via Carlina a Nuvolento, nella serata di sabato 28 gennaio 2023, è il 59enne Romano Fagoni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’omicidio è stato compiuto al culmine di una lite che si è consumata tra i due coniugi. Non è ancora chiara quale sia stata la causa per cui è scoppiata la lite, ciò che è certo è che Raffaella Ragnoli ha accoltellato il marito all’altezza della carotide e non gli ha lasciato alcuna speranza di sopravvivenza.

L’allarme lanciato dal figlio ai soccorritori e l’arresto della donna: tutti i dettagli

Ad avvertire i soccorritori del 118 di quanto accaduto è stato il figlio 15enne della coppia. Purtroppo al loro arrivo i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 59enne.

Per la moglie è scattato l’arresto, secondo quanto riferito dalla donna al Pubblico Ministero, le liti con il marito erano diventate da tempo molto frequenti e accese.