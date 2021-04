Dopo 20 giorni è morto l’imprenditore Massimo Barzaghi: con il figlio Fabio e la moglie Maria Rosa era una vera "istituzione" del suo settore

Dopo 20 giorni è morto l’imprenditore Massimo Barzaghi, il covid si è portato via il vulcanico 68enne nella mattinata di ieri presso l’ospedale di Dolo. Nel nosocomio in questione Barzaghi era ricoverato in terapia intensiva dopo l’escalation di ingressi di metà marzo e dopo essere risultato positivo al coronavirus .

A quello si era aggiunta poi la triste ma nota escalation di tappe di sofferenza, dai primissimi sintomi fino all’aggravarsi della situazione generale ed alla necessità di approvvigionare il suo organismo di ossigeno. Il presidio ospedaliero di Dolo era stato individuato dalla Ulss 3 “Serenissima” come presidio Covid per coloro che presentavano una sintomatologia severa.

Dopo 20 giorni è morto l’imprenditore Barzaghi, stimato da tutti

Quest’ultimo passo era stato deciso dai sanitari con il trasferimento dell’imprenditore in terapia intensiva, dove però purtroppo la lotta del dinamico imprenditore si è conclusa con la resa della sua forte fibra.

La notizia della morte di Massimo Barzaghi ha suscitato un dolore profondo non solo negli affetti dell’uomo, ma anche nella comunità delle partite iva, in particolar modo del Veneto e della città di Venezia. E il motivo è presto spiegato: Massimo Barzaghi in città era una sorta di istituzione nel suo specifico settore di pertinenza.

Leader del settore refrigerazione

L’imprenditore, come molti suoi colleghi stroncati dal virus in Veneto e nell’intero paese, era infatti conosciutissimo nell’ambiente dei pubblici esercizi perché la sua società si occupava da sempre della refrigerazione.

Attenzione, in quel settore Barzaghi era attivo da mezzo secolo, dato che aveva iniziato a lavorare giovanissimo. Le sue attrezzature erano un vero must nei bar e nei ristoranti di Venezie e delle zone limitrofe. Con il figlio Fabio e con la moglie Maria Rosa Barzaghi era conosciutissimo e la notizia della sua scomparsa ha fatto il giro di Venezia in poche ore. Molti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia.