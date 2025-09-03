Dramma a Domodossola: morta sul colpo donna investita da un camion

A nulla è servito l'intervento dei soccorsi, la donna, di anni 83, è morta sul colpo.

Le forze dell’ordine hanno già effettuato i rilievi necessari al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente di questa mattina a Domodossola, nel Verbano Cusio Ossola, in Piemonte. Una donna di 83 anni è stata infatti investita da un camion ne pressi del supermercato Tigros, in via Papa Giovanni XXIII. L’anziana è morta sul colpo, inutili sono stati i tentativi di soccorso. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’83enne. Ora di indaga per capire cosa sia accaduto, come detto secondo le prime ricostruzioni il camion avrebbe travolto la donna durante una manovra.