L’attacco russo a Kiev ha riacceso la tensione in Ucraina, segnando un’escalation dei bombardamenti che colpiscono sia la capitale sia altre regioni del Paese. Decine di droni e missili hanno preso di mira edifici residenziali, infrastrutture civili e reti energetiche, causando morti, feriti e ingenti danni materiali. La popolazione, già provata dal conflitto, è costretta a rifugiarsi nei bunker, mentre le autorità locali e il governo denunciano un tentativo deliberato di provocare una crisi umanitaria.

Cresce la tensione sul fronte militare in Ucraina: attacco russo con morti e feriti

Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato una serie di attacchi notturni condotti dalle forze russe con oltre 100 droni, che hanno provocato morti e decine di feriti, inclusi bambini.

A Kiev, i detriti dei droni hanno colpito edifici residenziali nei distretti di Desnyansky e Obolonsky, causando incendi e danni strutturali. Il sindaco Vitali Klitscko ha confermato tre morti e 29 feriti, sottolineando che “famiglie costrette nei rifugi, bambini svegliati da esplosioni e case in fiamme: è terrorismo deliberato contro la popolazione civile”, come ha denunciato la premier Yulia Svyridenko.

Secondo l’Aeronautica ucraina, nell’ultima settimana la Russia ha impiegato quasi 1.200 droni, oltre 1.360 bombe guidate e più di 50 missili, di cui 50 droni abbattuti dalle difese ucraine. La situazione più critica riguarda Kherson, Kiev, Dnipro e altre regioni dove missili e droni hanno provocato morti, feriti e blackout per 25.000 residenti.

Dramma in Ucraina: attacco russo su Kiev con morti e “5000 soldati circondati a Kupyansk”

Secondo fonti russe citate dalla Tass, fino a 5.000 soldati ucraini sarebbero circondati nell’area di Kupyansk, nel Kharkiv, mentre oltre 5.500 sarebbero intrappolati nella zona di Pokrovsk, nel Donetsk. Il Capo di Stato Maggiore russo Valery Gerasimov ha riferito che le truppe del gruppo Sever hanno avanzato nella parte meridionale di Volchansk, liberando più del 70% della città.

Durante una visita a un comando operativo, il presidente Vladimir Putin ha sottolineato che le forze nucleari russe sono “al livello più alto del mondo” e ha definito il missile Burevestnik come un prodotto unico, senza eguali a livello globale, testato recentemente con un volo di circa 14.000 chilometri. Sempre secondo il Cremlino, le truppe russe stanno assumendo il controllo dei passaggi militari ucraini sul fiume Oskol e adottando misure per garantire la resa delle unità nemiche minimizzando le perdite umane.

Zelensky ha chiesto nuovi sistemi di difesa aerea, come i Patriot, e ha annunciato un accordo storico con la Svezia per la fornitura di 150 caccia Gripen, definendolo “un passo decisivo per la sicurezza dei nostri cieli”. Sul piano diplomatico, gli Stati Uniti hanno ribadito la volontà di esercitare pressione sulla Russia attraverso Pechino, mentre Trump ha dichiarato di non voler “perdere tempo” in vertici senza risultati concreti.