Dramma per Giulia De Lellis, il cagnolino Tommy sta male: "Ha del liquido nel cervello"

Giulia De Lellis ha aggiornato i fan sulle condizioni del suo amico a quattro zampe, Tommy, che purtroppo dovrà essere operato.

Giulia De Lellis: il cagnolino Tommy sta male

Giulia De Lellis ha mostrato in queste ore la sua preoccupazione per il suo cagnolino, Tommy, che purtroppo non starebbe bene. L’influencerha ammesso sui social di essere molto in ansia e ha detto: “Ha questo liquido che gli ha sospirato il cervelletto che sta tornando. Oggi ha la risonanza da ripetere…Spero solo dicano presto qualcosa”.

A seguire l’ex fidanzata di Andrea Damante ha anche aggiunto: “Tommi si è stabilizzato del tutto. Ha fatto tutti i controlli del caso e tra 10 giorni subirà la sua prima operazione. Mangia cose solide, corre, ma ancora non ci vede benissimo…prende solo un farmaco antiepilettico e ha tolto tutti gli altri. La clinica è piena di persone d’oro ed è circondato da tanto amore. Non può essere dimesso perché deve essere sotto controllo ancora per molto, però siamo più tranquilli e fiduciosi. Mandateci belle energie”.

Sui social in tanti le hanno inviato i loro messaggi di calore ed incoraggiamento per il piccolo Tommy, che è al suo fianco dal 2020. Il piccolo Spitz di Pomerania era stato preso da Giulia insieme al suo ex, Andrea Damante, ma era rimasto a lei dopo la loro separazione.