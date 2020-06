Damante e Giulia De Lellis presentano Tommaso, il nuovo arrivato

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno deciso di "allargare la famiglia" prendendo insieme un cane, che è già una star sui social.

Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno deciso di festeggiare la ritrovata serenità allargando “la famiglia”: i due hanno preso insieme un cane, chiamato Tommaso Kowalski, che è già una star sui social. Si tratta dell’impegno verso una rinnovata complicità?

Damante e De Lellis, il cane

Attraverso i social Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno presentato ai fan dei social il loro nuovo amico a quattro zampe: si tratta di un tenero Spitz di Pomerania che i due hanno deciso di chiamare Tommaso Kowalski, e che ha già un profilo social dedicato con centinaia di fan. La coppia, che ha ritrovato l’amore durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus a Pomezia, si è trasferita a Milano a casa del Dj veronese, dove a quanto pare starebbero facendo prove di “convivenza” e di “famiglia” con il piccolo Tommaso.

Secondo indiscrezioni Giulia De Lellis avrebbe sempre sognato di avere un cane ma finora Damante non si sarebbe sentito pronto per prendersi un impegno di tali proporzioni. L’arrivo del cagnolino in casa significa che i due questa volta faranno sul serio?

Dopo la rottura da Damante – seguita dall’uscita del controverso libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza – Giulia De Lellis si era legata ad Andrea Iannone, con cui era stata fidanzata per quasi un anno (e con cui da mesi si parlava addirittura di imminenti nozze). Poi, a sorpresa, il ritorno di fiamma con lo storico ex fidanzato – che ha fatto storcere il naso a molti fan dell’ex gieffina.