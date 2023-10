51enne bresciano nascondeva la droga nel suo allevamento, per i carabinieri era un vero "supermarket della droga"

Nascondeva cocaina, hashish e marijuana tra le ciotole di mangime degli animali. È stato arrestato questa mattina il titolare di un’azienda agricola a Brescia.

Brescia, scoperto “supermarket della droga”

I carabinieri hanno trovato quasi due chili di sostanze stupefacenti in un allevamento di Corte Franca, in provincia di Brescia. Il titolare, un uomo di 51 anni, nascondeva cocaina, hashish e marijuana tra il mangime per i polli, le galline e i pulcini. All’interno del suo allevamento aveva creato un ripostiglio segreto e lontano da occhi indiscreti, tra centinaia di avicoli.

Il blitz dei carabinieri è avvenuto dopo numerose segnalazioni dei vicini, che raccontavano di movimenti sospetti all’interno dell’allevamento. L’incalzante andirivieni di persone esterne ha insospettito i militari di Chiari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione approfondita del posto. Scovato il ripostiglio nascosto tra gli animali, questa mattina il 51enne, titolare dell’azienda agricola bresciana, è finito in manette per spaccio di sostanze stupefacenti.

Un vero e proprio “supermarket della droga”: così è stato soprannominato l’allevamento di Corte Franca dai carabinieri che hanno effettuato le operazioni. Tra gli animali sono stati trovati quasi 2 kili di sostanze stupefacenti: si contano 250 grammi di cocaina, un chilo e mezzo di hashish e un etto di marijuana.