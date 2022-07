La cantante si scusa via social per il "fattaccio" avvenuto durante il suo concerto a Toronto

Grande paura che le migliaia di fan che un paio di giorni hanno partecipato al concerto che Dua Lipa, una delle artiste pop più amate del momento, ha tenuto presso la Scotiabank di Toronto.

Incredibile ma vero, alcuni fan dell’artista (o forse solo una persona? Quello che è accaduto ha ancora dei contorni tutti da definire) sono riusciti ad introdurre nel palazzetto alcuni fuochi d’artificio, che sono stati fatti scoppiare nel bel pezzo del live del Future Nostalgia Tour.

Le immagini del fattaccio sono state condivise da diversi account Twitter, come quello di PopCrave, e ci mostrano esattamente quello che è accaduto. All’improvviso, nel bel mezzo del parterre, vediamo l’effetto pirotecnico esplodere in tutte le direzioni, mettendo in serio pericolo la sicurezza dei partecipanti al live.

Fuochi d’artificio al concerto di Dua Lipa: 3 feriti

Purtroppo, lo scoppio dei fuochi d’artificio, come confermato da TMZ, ha causato il ferimento di tre persone del pubblico, seppure per fortuna in modo molto lieve.

Le autorità locali sono attualmente al lavoro, anche grazie all’ausilio delle telecamere di sicurezza, per cercare di capire come sia stato possibile introdurre dei fuochi d’artificio nell’arena, anche alla luce dei rigidi controlli di sicurezza che di norma vigono ai concerti.

La reazione di Dua Lipa

A poche ore dal brutto incidente, l’artista si è espressa via social con i fan, scusandosi per l’accaduto e spiegando esattamente cosa è successo:

Ieri sera fuochi d’artificio non autorizzati sono esplosi tra la folla durante il mio show a Toronto. Creare uno spazio sicuro e inclusivo ai miei spettacoli è sempre stata la mia prima priorità e io e il mio team siamo scioccati e confusi come voi. Lo spettacolo è stato bellissimo ma sono profondamente dispiaciuta per l’incidente e per tutti coloro che si sono spaventati, sentiti poco sicuri o non abbiano goduto dello show per colpa dell’accaduto .

Qui sotto potete recuperare il video di quello che è successo al live canadese di Dua Lipa.