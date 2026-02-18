Due giovani di 16 anni sono stati giudicati colpevoli di aver appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 nella regione di Omsk, con l’accusa di agire su commissione di servizi stranieri e di terrorismo

Incendio a un elicottero militare: due minorenni riconosciuti colpevoli

Davanti alla Seconda Corte militare del Distretto orientale due ragazzi originari di Omsk sono stati riconosciuti colpevoli di aver appiccato il fuoco a un elicottero da trasporto Mi-8 parcheggiato in un aeroporto militare.

Al momento dell’episodio i due avevano 16 anni. Sono stati arrestati pochi giorni dopo i fatti e successivamente imputati per concorso in attacco terroristico, secondo le ricostruzioni ufficiali.

Il fatto e il contesto investigativo

Dalle indagini emerge che la vicenda avvenne nella notte di settembre 2026 all’interno dell’area dell’aeroporto militare di Omsk-Severny. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due minorenni avrebbero incendiato un Mi-8 utilizzando una miscela incendiaria artigianale.

Le autorità locali indicano che i sospetti furono individuati e fermati entro 24 ore grazie alle attività di sorveglianza e alla collaborazione dei reparti di sicurezza. Durante gli interrogatori i ragazzi avrebbero riferito di aver agito su indicazione di un contatto ricevuto via messaggio e di aver ricevuto la promessa di una ricompensa monetaria.

Le accuse formalizzate in aula

Dopo la dichiarazione secondo cui i due imputati avrebbero agito su indicazione di un contatto e per una promessa di ricompensa, la corte ha formalizzato le accuse.

La Procura ha contestato ai giovani il reato di concorso in attacco terroristico. Si è fatto riferimento alla normativa che punisce azioni dirette a compromettere la sicurezza dello Stato e delle sue forze armate. In particolare, il giudice ha richiamato le prove raccolte durante l’istruttoria.

Al termine del processo, il magistrato ha inflitto pene detentive: uno dei ragazzi è stato condannato a sette anni di carcere, l’altro a sette anni e sei mesi. Le pene sono state motivate dalla gravità dell’azione e dal ruolo attribuito a ciascun imputato.

La sentenza dispone inoltre un ordine di risarcimento nei confronti del Ministero della Difesa per un importo pari a 668 milioni di rubli. Tale somma è stata quantificata sulla base dei danni materiali e logistici accertati dagli esperti.

Le motivazioni e le dichiarazioni ufficiali

Le dichiarazioni raccolte dalle agenzie investigative collegano gli imputati a un presunto contatto estero. I due sedicenni avrebbero riferito di aver ricevuto istruzioni da un incaricato riconducibile ai servizi di intelligence dell’Ucraina. In cambio sarebbe stata promessa una somma di 20.000 dollari, corrispondente ai danni materialmente stimati dagli esperti.

Le autorità che hanno seguito il caso hanno inquadrato l’episodio come terrorismo e non come semplice vandalismo. Gli inquirenti definiscono l’episodio come atto di sabotaggio su commissione estera, basandosi sulle comunicazioni intercettate e sulle prove materiali raccolte. Il procedimento proseguirà con le fasi dell’istruttoria e con l’ulteriore acquisizione di testimonianze e perizie tecniche.

Risposta delle forze di sicurezza

Il procedimento proseguirà con l’istruttoria e l’acquisizione di ulteriori testimonianze e perizie tecniche. Nel frattempo le forze di sicurezza hanno diffuso i primi esiti delle indagini interne.

Secondo i comunicati ufficiali, le autorità hanno valutato efficace l’attivazione delle misure di contrasto predisposte nella base. L’arresto immediato avrebbe consentito di individuare i presunti responsabili e di raccogliere elementi probatori ritenuti significativi per l’imputazione. L’episodio è stato descritto come un tentativo di danneggiare risorse militari con conseguenze economiche e operative. Per tali ragioni le autorità hanno avanzato la richiesta di un consistente risarcimento per i danni materiali e funzionali subiti.

Implicazioni e riflessioni

A seguito della richiesta di risarcimento, il caso solleva questioni complesse sull’impiego di operazioni clandestine che coinvolgono soggetti minorenni. Le indagini evidenziano la facilità con cui contatti a distanza motivano giovani a compiere azioni illecite. In particolare, il ricorso alla tecnica di reclutamento attraverso promesse economiche mira a sfruttare vulnerabilità sociali ed economiche.

Le autorità sono chiamate a potenziare le attività di monitoraggio della messaggistica a distanza e delle transazioni sospette. Le attività investigative proseguiranno con accertamenti sulle reti di comunicazione e sui canali finanziari utilizzati.

Effetti sulla percezione pubblica

In seguito agli accertamenti, la vicenda ha influenzato il dibattito pubblico e politico sulle priorità di sicurezza. Le notizie diffuse hanno contribuito ad alimentare narrazioni riguardanti la sicurezza interna e le minacce esterne. Sul piano sociale, episodi analoghi tendono a polarizzare l’opinione pubblica e a sollevare richieste di misure più rigorose per la protezione delle infrastrutture militari.

Contestualmente, operatori sociali e esperti segnalano la necessità di interventi preventivi. Programmi di educazione e di supporto destinati a giovani a rischio vengono indicati come strumenti per ridurre la vulnerabilità e l’attrazione verso attività illecite. Le autorità procederanno con ulteriori accertamenti sulle reti di comunicazione e sui canali finanziari, e gli sviluppi investigativi potranno orientare eventuali modifiche alle politiche di prevenzione.

La Seconda Corte militare del Distretto orientale ha pronunciato condanne detentive nei confronti dei due adolescenti e ha disposto la richiesta di un consistente risarcimento economico. La sentenza conferma la ricostruzione investigativa secondo cui l’azione è stata eseguita su incarico di terzi. Resta aperto il dibattito sulle modalità di prevenzione e sulle responsabilità penali e sociali connesse all’impiego di minorenni in attività illecite dirette contro obiettivi militari. Gli sviluppi processuali potranno orientare eventuali modifiche alle politiche di prevenzione e alle misure di tutela sociale.