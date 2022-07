Dybala, sì all’Inter ma basta attese: i nerazzurri sono su Bremer

Le parole di Marotta su Dybala all'Inter non escludono del tutto l'arrivo dell'argentino ai nerazzurri, nel frattempo Bremer sembra più vicino

Il calciomercato dell’Inter è iniziato in maniera davvero spumeggiante: l’arrivo di Bellanova, quello di Mkhitaryan, quelli di Onana e di Asllani, ma soprattutto il ritorno di Romelu Lukaku, hanno infiammato la piazza. La ciliegina sulla torta potrebbe essere l’approdo a Milano dell’ex numero 10 della Juventus, Dybala, e forse anche Bremer, in attesa della nuova offerta del PSG per Skriniar.

Calciomercato Inter, Dybala è ancora possibile, ma il tempo sta per terminare

La stagione 2022/23 dell’Inter è ufficialmente iniziata con il primo giorno del ritiro al centro sportivo e le conferenze stampa di Inzaghi e Marotta che hanno monopolizzato l’attenzione dei media. Il dirigente interista sembrava aver chiuso le porte a Dybala con le sue dichiarazioni: “Numericamente siamo a posto così in attacco“, ma in realtà è probabile che si tratti di una strategia.

Con Sanchez e forse anche Dzeko in uscita, Paulo potrebbe sbarcare a Milano sponda nerazzurra, ma il tempo ora stringe. In giro per il mondo tutte le squadre hanno iniziato ad allenarsi e Dybala non vuole restare fermo troppo a lungo. Se l’Inter non deciderà presto per il sì, l’argentino potrebbe segliere un’altra destinazione.

La trattativa con Bremer e la partenza di Skriniar

Da quanto si è appreso, la squadra meneghina deve raggiungere un +60 milioni di attivo sul mercato entro giugno 2023.

Ecco perché il presidente Zhang potrebbe essere di nuovo costretto a cedere qualche suo campione, dopo le partenze sanguinose di Lukaku e Hakimi della scorsa stagione. Quest’anno l’indiziato numero uno potrebbe essere quel Milan Skriniar che, se fosse per lui, difficilemente lascerebbe Milano. Il roccioso difensore è però ambito dal ricco PSG e potrebbe quindi lasciare l’Italia per una cifra vicina ai 70 milioni. In sostituzione di Skriniar l’Inter punta tutto su Bremer.

L’accordo con il brasiliano del Torino c’è da tempo, ma serve ancora limare sull’alta cifra del cartellino richiesta da Cairo.