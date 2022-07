CR7 verso l’addio al Manchester United: c’è l’ok della società inglese

Dove giocherà CR7 dopo l'addio al Manchester United? Il Chelsea è pronto a mettere le mani sul fenomeno portoghese.

Il Manchester United ha dato l’ok per la cessione di CR7, il campione portoghese è pronto a dire addio alla squadra che lo ha reso uno dei giocatori più forti al mondo.

LEGGI ANCHE: Cristiano Ronaldo non si presenta al raduno del Manchester United

CR7 verso l’addio al Manchester United

Cristiano Ronaldo non aveva trovato il feeling con gli allenatori dello United quest’anno e sicuramente l’ambiente era diverso da quello che ricordava. Nei Red Devils, CR7, ha militato dal 2003 al 2009, collezionando 196 presenze ed 84 goal. Il talento portoghese è passato da essere un ragazzino ad un vero uomo sotto la guida di Sir Alex Ferguson. Il suo ritorno a Manchester per la Premier League 2021-2022 è stata una delle cose più attese per gli amanti dello sport e del calcio.

Premier League 2021/2022: un incubo per i Red Devils

Purtroppo per i tifosi dello United e per il campione portoghese, quella che doveva essere una favola con un lieto fine, si è trasformato in un film horror. I Red Devils non hanno conquistato nessun titolo e sono stati molto criticati sia a livello nazionale, in Inghilterra, che a livello internazionale. Cristiano Ronaldo, non essendosi ambientato bene, ha quindi chiesto di essere ceduto.

La costante pressione del calciatore ha fatto si che la società lo mettesse sul mercato. Non si conoscono al momento i dettagli, ma alcune indiscrezioni riportate da TuttoSport dicono che il Chelsea sia già pronto a fare un’offerta per portare a Londra il portoghese.