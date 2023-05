Subito dopo il Covid-19 un’altra emergenza sanitaria è giunta al capolinea: il Vaiolo delle scimmie. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha ufficialmente dichiarato la fine dell’emergenza. Ecco i dettagli e gli avvertimenti.

È finita l’emergenza del Vaiolo delle scimmie

Sebbene non si sia diffusa a macchia d’olio e non abbia causato un’ingente quantità di vittime come è accaduto per il Covid-19, il Vaiolo delle scimmie è stata una malattia che ha preoccupato l’Oms, tanto da proclamare uno stato d’emergenza. Inizialmente nota con il nome di Monkeypox, è stata poi rinominata Mpox. I sintomi più comuni della malattia sono febbre, sonnolenza, dolori muscolari, mal di testa ed eruzioni cutanee.

L’Oms mette in guardia alcuni soggetti

L’emergenza sanitaria è ufficialmente terminata, ma ciò non significa che si debba abbassare la guardia. L’Oms, come per ogni virus, suggerisce sempre di prendere le precauzioni necessarie (soprattutto a livello sessuale nel caso del Vaiolo delle scimmie) per evitare di diffondere la malattia. Le persone affette da Hiv, sebbene sia terminato lo stato d’emergenza, devono prestare molta attenzione al Vaiolo delle scimmie in quanto potrebbe essere fatale.

Le parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus

A rendere pubblica la posizione dell’Oms è stato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione. Sul suo profilo Twitter ha scritto: