L’attenzione sul tema è tutt’altro che recente ma da qualche anno ci sono progressi: ecco a chi spetta il Bonus casalinghe da 400 euro dopo l’input europeo che ha messo lo Stato in condizioni di erogare il beneficio franco tasse. IL programma che ha generato poi il Bonus permette a donne e uomini che si occupano della casa di ottenere un sostegno finanziario dal proprio governo.

A chi spetta il Bonus casalinghe

Ma qual è la finalità? Aiutare le madri single e le casalinghe (o i padri) tuttavia esso è utilizzabile da chiunque voglia immettersi nel mondo del lavoro. I fondi di riferimento sono quelli che il governo italiani ha ricevuto da Bruxelles sulla scia delle politiche di riduzione della disoccupazione in Italia. Da un punto di vista tecnico il Bonus Casalinghe da 400 euro al mese per ogni casaling* è un beneficio esente da imposte. Esso verrà erogato a partire dal primo luglio 2023 ed è destinato “alle madri single e alle donne e agli uomini che per scelta o costrizione, si trovano per un motivo o per un altro fuori dal mondo lavorativo”. Il teatro di competenza è quello delle attività domestiche e l’importo erogato avrà come fondamento l’Isee.

L’Isee e la dotazione finanziaria italiana

La dotazione finanziaria prevista per il bonus casalinghe è di 3 milioni di euro l’anno a partire dal 2020. Attenzione però: i beneficiari non percepiscono un accredito in contante ma possono accedere gratuitamente a corsi di formazione per avere maggiori opportunità in ambito culturale e lavorativo. Con la legge 13 ottobre 2020, numero 126 di conversione del Dl agosto si è creato un fondo da ben 3 milioni di euro l’anno.