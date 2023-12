Elisabetta Martini, la mamma di Filippo Turetta, è andata a trovare il figlio in carcere dopo un primo rifiuto di vederlo. Secondo quanto si è appreso, Turetta avrebbe detto ai suoi: “Grazie di essere venuti da me. Devo pagare tutto fino alla fine, ho fatto qualcosa di terribile, ho perso la testa, ma non volevo e so che non potrete mai perdonarmi“.

Elisabetta Martini, ecco chi è

La mamma di Turetta ha lavorato per anni nella ristorazione, insieme al marito che era titolare di una trattoria. Una volta venduta l’attività, la donna decide di rimanere a casa e a crescere i figli. La famiglia di Turetta vive a Torreglia, un piccolo centro a meno di 20km da Padova.

La richiesta di aiuto psicologo

La mamma di Turetta, dopo i primi rifiuti di far visita al figlio in carcere, ha deciso di incontrarlo. Tra i motivi del suo rifiuto, non solo una scelta motivata dalla particolare attenzione mediatica sulla famiglia, ma anche e soprattutto dalla necessità di ricorrere ad un aiuto psicologico: infatti la donna avrebbe fatto richiesta di questo tipo di supporto non solo per lei e per il marito, ma anche per il figlio.

