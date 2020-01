Il 2020 potrebbe segnare una svolta per chi sta ancora cercando lavoro: in Lombardia sono previsti numerosi concorsi pubblici per diverse figure professionali.

La regione Lombardia indice nuovi concorsi pubblici per l’anno 2020. L’anno in corso è già molto interessante dal punto di vista occupazionale: si apriranno infatti molte opportunità lavorative nel settore dei concorsi pubblici per oss, infermieri e tante altre figure professionali. La regione Lombardia sarà al centro di questa nuova ventata di assunzioni e offrirà molte possibilità sia ai giovani laureati che al personale diplomato.

Oltre all’incremento del numero di pensionati, a dare impulso alle assunzioni pubbliche in questo anno saranno anche le necessità dei singoli comuni ed enti pubblici territoriali di aumentare il proprio organico. I bandi di concorso pubblici 2020 per la Lombardia saranno tutti presenti nella Gazzetta Ufficiale e si consiglia sempre un’attenta lettura di requisiti e specifiche competenze necessarie prima di inviare le domande.

A seconda del tipo di concorso al quale si vuole partecipare, si potrà inviare la propria candidatura sia tramite raccomandata, sia tramite PEC o procedura telematica.

In alcuni casi, come ad esempio per alcuni bandi comunali, si potrà anche procedere con la consegna diretta della documentazione necessaria presso l’apposito ufficio municipale.

Lombardia, concorsi pubblici 2020 area sanitaria

Molti dei nuovi concorsi pubblici aperti nella regione sono legati all’area medica. Questo significa che saranno necessarie, talvolta, specifiche competenze di carattere sanitario. Sono comunque previsti anche bandi per personale diplomato e senza esperienza diretta.

Si segnala che l‘Azienda socio-sanitaria di Bergamo Est ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di cinque figure professionali che ricopriranno il ruolo di dirigente medico. Le figure si occuperanno, nello specifico, di medicina e chirurgia per quanto riguarda le aree di urgenza e di accettazione dei pazienti.

Sempre in ambito sanitario si segnala anche la ricerca di tre figure mediche da parte dell’Azienda Sanitaria di Cremona.

Anche in questo caso, come il precedente, si parla di assunzioni a tempo indeterminato in riferimento a posizioni dirigenziali all’interno dell’organizzazione sanitaria. Infine è opportuno ricordare la selezione ancora aperta dell’ospedale Niguarda di Milano che ricerca, per concorso pubblico, ben 26 figure professionali da inserire in organico con la qualifica di assistente amministrativo.





Concorsi pubblici 2020 nei comuni della Lombardia

Risulta necessario segnalare l’indizione nel 2020 di concorsi pubblici nella regione Lombardia volti ad assumere personale presso gli enti comunali presenti sul territorio. I comuni di Cologno Monzese, Aprica, Oggiona Santo Stefano hanno tutti procedure selettive pubbliche in corso per l’assunzione di personale con vari titoli professionali. Queste selezioni andranno ad aumentare il corpo dipendenti dei comuni per svolgere mansioni amministrative e contabili.

Anche le provincie di Como e Brescia hanno indetto dei bandi pubblici per diverse figure da assumere a tempo indeterminato.

Nuovi concorsi per agenti di polizia locale

Tra i vari concorsi pubblici indetti nella regione Lombardia si sottolinea la richiesta di agenti di polizia locale da parte dei comuni rimasti in carenza di organico. Questi bandi rappresentano una vera opportunità di lavoro alla quale possono partecipare anche i cittadini che non sono in possesso di una laurea. Infatti nella maggior parte dei suddetti concorsi è sufficiente essere in possesso di un diploma di scuola media superiore per fare domanda. A tal proposito si segnala che il comune di Abbiategrasso ha indetto la selezione di otto agenti e il concorso è in pieno svolgimento. Si accodano alla selezione anche i comuni di Arcore, che ricerca due agenti di polizia municipale, il comune di Castel Goffredo in provincia di Mantova, che ricerca un agente, il comune di Busto Arsizio con la ricerca di quattro agenti, e il comune di Desenzano del Garda che ricerca cinque agenti.