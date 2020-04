Pagamenti e scadenze, quali sono le nuove date da ricordare assolutamente durante la fase 2 da coronavirus.

Pagamenti e scadenze, quali sono le nuove date dopo i cambiamenti dovuti alla fase 2 del coronavirus? Il Governo ha approvato, anche alla Camera, il rinvio di diverse date la cui naturale scadenza sarebbe dovuta ricadere nel pieno periodo di emergenza sanitaria. Sono tante le proroghe concesse in merito a pagamenti e scadenze per cittadini. Una soluzione sia per far fronte ai gravi disagi economici delle ultime settimane, sia per evitare l’assembramento presso gli uffici pubblici. I rinvii riguardano documenti, richieste all’Inps, accreditamento pensioni. Il Governo ha cercato di pensare a tutto. Nel dettaglio, di seguito, tutti i pagamenti e le scadenze più importanti da tenere a mente.

Quali sono le nuove date per pagamenti e scadenze relative alle prestazioni fornite da Inps? Per quanto concerne la “Disoccupazione NASpIe DIS-COLL”, i lavoratori licenziati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 possono presentare domanda entro 128 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Dal 18 marzo per due mesi le misure obbligatorie sono sospese, come la partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa proposte dal Centro per l’Impiego.

Novità importanti anche per il Reddito di cittadinanza: dal 18 marzo sono sospesi per due mesi gli obblighi connessi alla fruizione del sussidio statale. Date da segnare anche per chi deve riscuotere la pensione in posta: nei mesi di maggio e giugno, infatti, il servizio sarà erogato su più giorni. Inoltre, sarà possibile richiedere il pin Inps online senza bisogno di riconoscimento facciale fino al 31 luglio.

Quali sono le nuove date, dovute alla fase 2 del coronavirus, per pagamenti e scadenze imposte? La Certificazione Unica può esser consegnata entro il 30 aprile.

Attenzione alle cartelle esattoriali: sono sospesi i pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio di cartelle di pagamenti, avvisi di accertamento e di addebito. Il versamento va fatto entro il 30 giugno. Inoltre, fino al 31 maggio non possono essere notificate nuove cartelle.

Il versamento di contributi previdenziali e assistenziali, assicurazione obbligatoria, iva, ritenute alla fonte e addizionali regionale e comunale (per chi opera come sostituto d’imposta) è sospeso a determinate condizioni per i mesi di aprile e maggio; il modello 730, invece, può essere presentato entro il 30 settembre.

Per quanto concerne il capitolo Imu e Tari, solo alcuni Comuni hanno rinviato queste scadenze.

Pagamento bollette: cambia qualcosa?

Importante aggiornamento anche per quanto riguarda i rimborsi per eventi già acquistati: chi ha acquistato un biglietto può, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Cura Italia richiedere il rimborso al venditore, allegando il titolo d’acquisto. Entro 30 giorni il venditore deve emettere un voucher di pari importo che può essere utilizzato dall’acquirente entro un anno dall’emissione.

Attenzione anche alle scadenze relative ai documenti (come patente, tessera sanitaria, carta di identità).

Per quanto concerne certificati, permessi, attestati, concessioni, autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile è prorogata fino ai 90 giorni successivi la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per la registrazione di atti pubblici, privati, contratti d’affitto e scritture private autenticate: i termini per la registrazione sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020, che dovrà quindi esser effettuata entro il 30 giugno.