Eddy Siniscalchi, fidanzato di Valeria Marini: “Non sto con lei né per soldi né per popolarità”

Eddy Siniscalchi ha svelato alcuni retroscena sui suoi sentimenti per Valeria Marini.

Eddy Siniscalchi, giovane imprenditore fidanzato con Valeria Marini, ha rotto il silenzio sul suo legame con la showgirl.

Eddy Siniscalchi: la confessione su Valeria Marini

Eddy Siniscalchi è da poco uscito allo scoperto insieme a Valeria Marini e, per la prima volta, ha confessato alcuni retroscena sui suoi sentimenti per la showgirl.

“È chiaro che stare con Valeria ti rende esposto ma io non ho scheletri nell’armadio. Mi limito a vivere la nostra storia e sono felice. E se oggi ne parlo è perché l’ha ufficializzata lei. Il messaggio è che non ho bisogno né dei soldi né della popolarità di Valeria. Assolutamente no. Anche perché qualsiasi donna sia stata con me non ha mai avuto bisogno di pagare nemmeno un pacchetto di sigarette”.

In passato Siniscalchi è stato legato ad altre donne famose del mondo dello spettacolo, come Giovanna Rei e l’ex tronista Claudia Montanarini.

“Ho avuto tante donne famose ma non racconterò le mie avventure, non è corretto. Se invece parliamo di relazioni importanti, prima di Giovanna Rei ho frequentato per circa un anno Claudia Montanarini. È stata una bella storia”, ha rivelato.

In tanti si chiedono se la sua storia con Valeria Marini sia destinata a durare e in passato la showgirl non ha fatto segreto di desiderare ardentemente un figlio suo (anche se, finora, non avrebbe mai trovato la persona giusta con cui portare avanti il progetto di una famiglia).