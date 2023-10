Un gruppo filopalestinese di attivisti britannici ha schizzato con della vernice rossa il quartier generale della BBC come segno di protesta contro la guerra in Medio Oriente

Echi di guerra fuori da Israele. Un gruppo di protesta filopalestinese ha rivendicato la responsabilità del gesto di protesta nei confronti del quartier generale della BBC: schizzato con della vernice rossa, l’emittente è stato accusato di avere «le mani sporche di sangue» in riferimento alla copertura della guerra tra Israele e Hamas.

Il messaggio su X che spiega l’origine della protesta

Si tratta dell’organizzazione Palestine Action, che si è identificata come responsabile dell’azione avvenuta nella mattinata di sabato 13 ottobre alla Broadcasting House. Già sostenitore dell’accusa che la BBC «fabbricasse il consenso per i crimini di guerra di Israele», il gruppo ha aggiornato la sua posizione su X (ex Twitter): «Palestine Action ha lasciato un messaggio per la BBC: diffondere le bugie dell’occupazione e produrre consenso per i crimini di guerra di Israele significa avere sangue palestinese sulle proprie mani».

Cos’è Palestine Action?

Palestine Action è un gruppo di attivisti che, attraverso tattiche di disobbedienza civile, mira per lo più a colpire le fabbriche britanniche del produttore di armi israeliano Elbit Systems. Prima della rivendicazione, la polizia londinese aveva affermato che non vi era alcun indizio sul fatto che l’incidente fosse collegato a un gruppo di protesta e che non erano stati effettuati arresti. Non ha tardato ad arrivare l’errata corrige da parte del gruppo stesso.