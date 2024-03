Questa mattina, alla Stazione Centrale di Milano, si è consumato un momento toccante: Edoardo Galli, il sedicenne scomparso il 21 marzo scorso, è stato finalmente riabbracciato dai suoi genitori.

Fermato dagli agenti intorno alle 7:45 mentre stava facendo il biglietto per rientrare a casa, il giovane è stato accolto con gioia e sollievo.

“Il nostro Edoardo sta benissimo e aveva già il biglietto per Colico. La cosa più bella è che sia tornato,” dichiara commosso il padre, evidenziando la felicità per il ritorno del figlio, sebbene ancora non siano chiare le ragioni della sua fuga, questo momento è dedicato alla gioia del ritrovamento e degli affetti familiari.

“Non sappiamo cosa sia successo, ma al momento ciò che conta è che siamo di nuovo insieme,” aggiunge la madre, visibilmente commossa.

Ringraziando tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche, la famiglia Galli esprime gratitudine per il supporto ricevuto.

Edoardo era già stato avvistato nei giorni precedenti dalle telecamere di sorveglianza della stazione. Dopo aver preso un treno per Milano il giorno della sua scomparsa, è stato filmato mentre passeggiava mangiando un gelato. Il felice ritorno a casa conclude una settimana di preoccupazione e ansia, sottolineando l’importanza della solidarietà e della collaborazione comunitaria in momenti di difficoltà.