Lo staff di Maria De Filippi è al lavoro per il cast della nuova edizione di Temptation Island. Possibile che tra le coppie ci sia anche quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia? I due hanno rotto il silenzio.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia a Temptation Island?

Mentre lo staff di Maria De Filippi è al lavoro per formare il nuovo cast di Temptation Island, alcune indiscrezioni danno per certa la presenza di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, coppia che si è formata al Grande Fratello. Davvero i due sono pronti per mettere alla prova il loro amore nel programma delle tentazioni?

Edoardo Tavassi e Micol vuotano il sacco su Temptation

E’ stato Edoardo Tavassi, via social, a parlare della loro chiacchierata partecipazione a Temptation Island. Ha dichiarato:

“Oggi io e Micol siamo andati a fare la spesa, ma dico io, che senso ha fare la spesa insieme e scegliere quali crackers preferiamo se tanto ci dobbiamo lasciare per andare a Temptation Island?”.

Edoardo Tavassi ironizza sulla partecipazione a Temptation Island

Edoardo Tavassi ha aggiunto:

“Boccaloni! Ma credete proprio a tutto! Se vi dicessero ‘Tavassi ha ucciso il presidente’ voi ci credereste!”.

Il fratello di Guendalina e Micol non parteciperanno a Temptation Island. D’altronde, se avessero davvero accettato di partecipare al programma delle tentazioni, Incorvaia e il compagno non avrebbero potuto farne parola.