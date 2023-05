Micol Incorvaia ha annunciato che lei e il fidanzato Edoardo Tavassi starebbero andando a convivere.

Micol Incorvaia: la convivenza con Edoardo

A quanto pare Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sono ancora più felici e uniti che mai dopo la fine del GF Vip e, nelle ultime ore, la sorella minore di Clizia Incorvaia ha annunciato che lei e il fidanzato sarebbero pronti ad andare a convivere.

“Si, mi trasferirò a Roma. Pensando alla convivenza degli altri, sono sempre stata dubbiosa. Invece ora sento l’esigenza, non so quanto posso andare avanti facendo così avanti e indietro, ho bisogno di stabilità, di stare con lui”, ha rivelato Micol, che come sua sorella maggiore sembra essere riuscita a trovare l’amore nella casa del GF Vip.

I fan dei social sono impazienti di sapere se la storia tra i due sia destinata a durare e se, in futuro, allargheranno magari la famiglia così come fatto da Clizia e Paolo Ciavarro (che insieme hanno avuto il figlio Gabriele).

“Senza Micol Incorvaia mi annoio, sono dipendente da lei. Quando va via, mi accorgo di avere delle mancanze. Quando stiamo insieme abbiamo l’ansia che poi dobbiamo separarci. Le ho chiesto di venire a Roma”, ha raccontato Edoardo sul conto della fidanzata.