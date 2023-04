Micol Incorvaia: la verità su Tavassi e la replica contro le accuse

Attraverso i social Micol Incorvaia ha fatto chiarezza sui suoi sentimenti verso Edoardo Tavassi e ha replicato contro chi l’ha accusata di scarsa igiene al GF Vip.

Micol Incorvaia: la verità su Edoardo e la replica

Durante la sua partecipazione al GF Vip 7 Micol Incorvaia ha stretto un importante legame sentimentale con il fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo, e in queste ore ha replicato contro coloro che l’hanno accusata di avere un rapporto con lui unicamente “di facciata”.

“Il ritorno alla realtà è stato stupendo. Meno forte di quello che credevo, se non per le abitudini e i ritmi di vita che pian piano sto riprendendo. E no, non mi aspettavo di trovare una persona del genere, ma mai nella vita, figuriamoci al Grande Fratello. In più, viverlo fuori dalla Casa è una cosa pazzesca, molto più bello di viverlo dentro la Casa chiaramente. E sono certa che continuerà così. Anzi non vedo l’ora di andare avanti e riuscire a collezionare ancora più momenti e a vivere sempre più cose della vita reale”, ha dichiarato Micol, che ha anche precisato di non sentire il bisogno di raccontare la sua storia d’amore con Edoardo attraverso i social.

Al GF Vip Micol è stata presa di mira dagli haters che l’hanno accusata di avere scarsa igiene personale e a tal proposito lei stessa ha preferito replicare affermando: “Io me li lavavo i capelli ovviamente. Mi avrete visto poche volte fare la doccia perché di solito andavo in vasca. Poi io ho i capelli grassi e già dopo un giorno sembrano sembrano sporchi. Per questo ogni tanto tamponavo con la cipria. Mai detto di mettermi la cipria per non lavare i capelli.” La sua replica basterà a placare le critiche nei suoi confronti?