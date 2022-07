Edoardo Tavassi nel cast di Lol 3: l’indiscrezione

Edoardo Tavassi sarà nel cast di Lol 3? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete.

Secondo indiscrezioni dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi potrebbe approdare a Lol 3 – Chi ride è fuori.

Edoardo Tavassi a Lol 3

Edoardo Tavassi approderà davvero nel cast di Lol 3? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e sono in tanti i fan dell’ex naufrago che si chiedono se la notizia sia vero o no.

Edoardo Tavassi è stato senza dubbio uno dei concorrenti più in vista dell’Isola dei Famosi e trattandosi della sua prima esperienza in un reality show, è stato senza dubbio un buon risultato. Una volta rientrato in Italia Edoardo avrebbe anche trovato il modo di chiarire con Mercedesz Henger, su cui aveva espresso parole al vetriolo nei giorni scorsi.

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi ha dichiarato di non potersi fidare di Mercedesz e ha tuonato: “Già nei primi tre giorni, quando rischiava di essere eliminata, faceva la fidanzatina e non mi aveva convinto.

Non sono uno stupido: questo mondo non mi appartiene ma a lei sì. Mi sentivo forzato a fare qualcosa che non sentivo perché quella non era la vita reale. A telecamere spente mi diceva che mi avrebbe aspettato fuori ma, appena vedeva la telecamera, mi metteva fretta. Questo è quello che le persone non hanno capito“.

A seguire Mercedesz ha fatto sapere che avrebbe telefonato a Edoardo e che avrebbero chiarito.