Edoardo Tavassi squalificato dal GF Vip? Caos tra i concorrenti

Edoardo Tavassi squalificato dal GF Vip? I concorrenti sono disperati, ma si tratta di uno scherzo.

Attimi di tensione nella Casa del GF Vip. Edoardo Tavassi, con un’interpretazione da Oscar, ha fatto credere ai concorrenti di essere stato squalificato. Solo Patrizia Rossetti era sua complice, mentre tutti gli altri sono caduti nella rete della burla.

GF Vip: Edoardo Tavassi squalificato?

Edoardo Tavassi, con la complicità di Patrizia Rossetti, ha fatto credere ai concorrenti di essere stato squalificato dal GF Vip. Il Vippone si è chiuso in confessionale per un po’ e quando è uscito ha dato la triste notizia con le lacrime agli occhi. Da Antonino Spinalbese ad Alberto De Pisis, passando per Luca Onestini, Sofia Giaele De Donà e Sarah Altobello: tutti sono apparsi affranti davanti alla decisione della produzione.

GF Vip: caos tra i concorrenti

Anche se è entrato al GF Vip da poco, Edoardo ha fatto breccia nel cuore di tutti i concorrenti. E’ per questo che quando ha comunicato di essere stato squalificato tutti sono entrati in panico. Nessuno, se non la complice Patrizia, è riuscito a dire una parola. I Vipponi erano davvero disperati, motivo per cui Tavassi ha messo fine allo scherzo prima del previsto.

GF Vip: lo scherzo finisce bene

Quando Tavassi ha capito che lo scherzo stava diventando pesante, ha esclamato: “Ve stamo a pija per c**o“. I Vipponi avrebbero voluto picchiarlo, ma tutti sono stati contenti nello scoprire che la squalifica era solo una burla. In tutto ciò, Edoardo merita un Oscar.