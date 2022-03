Edward Bronstein morto come George Floyd. In un video choc si vede l'uomo che grida "I can't breathe", ovvero "non posso respirare".

Edward Bronstein morto come George Floyd, un video choc mostra gli ultimi minuti della sua vita durante l’arresto del 31 marzo 2020. Nella clip si vedono alcuni agenti di Polizia intenti a tenerlo disteso per terra, mentre lui grida di non riuscire a respirare.

Edward Bronstein morto come George Floyd

Bronstein, 38 anni, è stato fermato per un controllo stradale in California. Nei 18 minuti del video registrato durante il fermo, ci sono due agenti che lo tengono fermo a terra in manette, mentre premono con le ginocchia sulla sua schiena per eseguire un prelievo di sangue. L’uomo urla che è disposto a farsi fare il controllo volontariamente e continua a ripetere le parole di George Floyd: “I can’t breathe”, ovvero “non riesco a respirare”.

Edward Bronstein, morto sotto le ginocchia dei poliziotti

Dopo pochi interminabili minuti, Edward Bronstein ha perso conoscenza ed è morto. I poliziotti, nonostante abbia perso i sensi, continuano con il prelievo del sangue. A circa 11 minuti dagli ultimi lamenti dell’uomo, gli agenti si accorgono che non ci sono né battito né respiro e provano a praticargli un massaggio cardiaco, senza successo.

Morto Edward Bronstein, la famiglia fa causa alla Polizia

I familiari di Bronstein hanno fatto causa a una decina di poliziotti californiani, contestando i risultati dell’autopsia che attestano una morte per intossicazione acuta da metamfetamine durante l’arresto. I fatti risalgono a circa due anni fa ma il giudice ha ordinato solo ora la diffusione del video incriminato.