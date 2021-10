EFootball 2022 (PES) è gratis ma è un flop: ironia sui social per la grafica dei volti

PES si rivoluziona: cambia nome in eFootball 2022 e diventa gratis da scaricare dagli store digitale. Ma la grafica fa discutere sui social.

Venerdì 1° ottobre è uscito il nuovo PES, disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Gratuitamente.

In questa edizione, il videogioco dedicato al calcio si rivoluziona.

Il nome diventa eFootball 2022. Il titolo free-to-play: questo significa che è possibile scaricarlo gratis dal proprio store digitale e, se desiderato, arricchire la propria versione tramite acquisti in-game grazie al suppoto di Konami, che periodicamente rilascerà degli aggiornamenti. Non esiste l’edizione fisica del gioco.

Per poter giocare a eFootball 2022 basta quindi andare sullo store digitale della propria piattaforma di gioco e scaricare il contenuto. In alternativa, si può andare sui siti store.playstation.com (per Playstatio 4 e 5) store.steampowered.com (per computer) e www.microsoft.com/it-it (per Xbox One e Series X|S).

La versione completa di eFootball 2022 può essere acquistata via Player Premium Pack per 39,99 euro.

Nove club sono al momento presenti nella versione gratuita di eFootball 2022: Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Manchester United, Arsenal, Corinthias, Flamengo, Sao Paulo e River Plate. L’unica modalità disponibile attualmente è la Match, che permette di sfidare l’intelligenza artificiale oppure un amico in multiplayer locale.

Una sorta di demo, quindi, che può però essere utile per capire quale strada intende percorrere eFootball 2022.

Per l’autunno si prevede già un importante aggiornamento, che ha lo scopo di inaugurare funzionalità non presenti nel lancio e il gioco per i dispositivi mobile. Konami punta infatti sul cross-play e il cross-gen, per permettere ai giocatori di sfidare i propri amici senza dipendere dalla piattaforma di riferimento.

Gli appassionati si aspettano inoltre un corposo lavoro di correzione da parte degli sviluppatori: i primi feedback arrivati da chi ha scaricato la versione gratuita hanno infatti segnalato una serie di errori tecnici e grafici, in particolare per quanto riguarda i volti dei calciatori.

Numerosi utenti su Twitter hanno ironicamente evidenziato come diversi giocatori siano caratterizzati da espressioni decisamente irrealistiche. Lo stesso vale per gli spettatori, che sembrano essere usciti da un gioco per la PlayStation 2.

