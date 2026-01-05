Egitto avanza ai quarti di finale dell'AFCON 2026 con una vittoria su Benin

La partita di ieri ha visto l’Egitto sfidare il Benin negli ottavi di finale della Coppa d’Africa , tenutasi allo Stade d’Agadir in Marocco. La squadra egiziana ha dovuto affrontare delle difficoltà, ma è riuscita a strappare una vittoria per 3-1, garantendosi così un posto nei quarti di finale.

In un match intenso e combattuto, i Faraoni hanno mostrato la loro determinazione fin dai primi minuti, ma si sono trovati a dover lottare duramente per portare a casa il risultato.

Dopo un primo tempo senza reti, il Benin ha sorpreso l’Egitto pareggiando a pochi minuti dalla fine della partita regolare, portando così il match ai tempi supplementari.

Momenti salienti della partita

La squadra egiziana ha dominato gran parte dell’incontro, ma è stata costretta ad aspettare il 69° minuto per vedere il primo gol, realizzato da Marwan Attia, che ha trovato il fondo della rete con un tiro preciso. Tuttavia, il Benin non si è arreso e ha pareggiato con un colpo di testa di Jodel Dossou, il quale ha approfittato di un errore del portiere Mohamed El Shenawy.

Il momento decisivo

Negli extra time, l’Egitto ha ripreso il controllo della partita, e in sette minuti ha trovato il secondo gol con un colpo di testa di Yasser Ibrahim, che ha trasformato un assist di Attia in una rete vincente. Sul finale, il capitano Mohamed Salah ha messo il sigillo sulla vittoria con un tiro potente da fuori area, chiudendo la partita sul 3-1.

Prospettive future per l’Egitto

Con questa vittoria, l’Egitto si prepara ad affrontare la prossima sfida nei quarti di finale, dove affronterà una tra Burkina Faso e la Costarica, la quale si disputerà sabato. La squadra, che ha giocato tutte le sue partite ad Agadir, sembra avere il morale alto e punta a conquistare il suo ottavo titolo nella storia della competizione.

Il cammino del Benin è stato caratterizzato da una sola vittoria nel girone, ma la loro prestazione contro l’Egitto ha dimostrato che possono competere a livelli elevati. Tuttavia, con l’eliminazione, dovranno riorganizzarsi per le future competizioni.

Conclusione

Questa edizione della Coppa d’Africa continua a regalare emozioni e sorprese. L’Egitto, grande protagonista della manifestazione, ha dimostrato la sua forza e determinazione, e con Salah in grande forma, le prossime partite si preannunciano avvincenti. I tifosi possono sperare in un grande risultato, mentre il torneo continua a svilupparsi con nuove sfide e storie da raccontare.