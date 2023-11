Elena Cecchettin ha condiviso sui suoi profili social una foto in bianco e nero che ritrae la sorella Giulia Cecchettin, brutalmente uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, insieme alla mamma Monica Camerotto, scomparsa nell’ottobre 2022 per cancro.

Elena Cecchettin posta una foto della sorella Giulia con la mamma

“Abbracciatevi anche per me”. Queste le parole scelte da Elena Cecchettin per accompagnare lo scatto che ha voluto postare sui suoi social. La fotografia in bianco e nero condivisa dalla ragazza mostra sua madre Monica, scomparsa a 51 anni nell’ottobre del 2022 dopo aver tentato per sette anni di guarire dal cancro, insieme alla sorella Giulia da bambina. Nell’immagine, la vittima di Filippo Turetta non ha più di quattro o cinque anni.

Poco dopo la condivisione della tenera e straziante foto, sono stati tanti gli utenti che hanno scelto di mostrare solidarietà e vicinanza alla giovane Elena che da giorni, dopo il ritrovamento del corpo della sorella, ha più volte chiesto di mobilitarsi contro la violenza sulle donne per mettere un punto alla sempre più lunga lista di femminicidi.

I commenti al post di Elena

“Non ti fermare mai dolce Elena. Noi siamo con te”, ha scritto qualcuno. Tante, poi, le ragazze che hanno scritto che la morte di Giulia non verrà mai dimenticata e che si trasformerà nella miccia capace di cambiare davvero le cose.

Molte utenti, infatti, hanno scritto messaggi come “Giulia non verrà dimenticata! Giulia sarà il motore di tutte” oppure “Saremo la tua rabbia, saremo la tua ira, saremo le tue grida”.

Inoltre, rivolgendosi direttamente alla 24enne che più volte ha denunciato il “patriarcato” che ancora condiziona la società contemporanea e la “cultura dello stupro”, alcuni hanno ammesso: “Hai fatto più tu nel dolore straziante della tua insopportabile perdita che la politica, tutta”.