Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo si sono lasciati: l'indiscrezione

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, rispettivamente ballerina professionista di Amici e attore di Mare Fuori, si sono lasciati. Questo, almeno, è quanto sostiene un’indiscrezione dell’ultima ora.

Anche se iniziata soltanto qualche mese fa, la storia d’amore tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo potrebbe già essere finita. La ballerina professionista di Amici e l’attore di Mare Fuori, stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, si sarebbero già detti addio.

L’indiscrezione su Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo

A lanciare l’indiscrezione su Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Tramite il suo profilo Instagram, pur non facendo chiaramente i loro nomi, ha dichiarato:

“Lei ballerina professionista e lui un attore, possiamo solo dare le iniziali del nome: D.C”.

E’ bene sottolineare che Elena e Massimiliano non hanno mai commentato il gossip sul loro conto. Non si sono espressi né quando il chiacchiericcio ha iniziato a vederli come coppia né tantomeno quando la cronaca rosa li ha dati come ex. La D’Amario e Caiazzo sono soltanto stati paparazzati insieme, ma dalle loro bocche non sono uscite conferme o smentite sulla relazione.