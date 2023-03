Elena D'Amario replica agli insulti: "Fino a qualche anno fa mi avrebbero distrutta"

Elena D’Amario ha confessato di esser stata travolta dagli insulti per via del suo aspetto fisico e ha deciso di replicare.

Elena D’Amario: gli insulti

Elena D’Amario ha confessato in un’intervista di esser stata vittima di bodyshaming per via del suo fisico giudicato da molti troppo magro e troppo muscoloso. La celebre ballerina e coreografa ha deciso di replicare affermando: “Mi scrivono sui social che faccio schifo, che ho troppi muscoli o che sono troppo magra. Ora, sono in armonia con il mio corpo, anche dal questo punto di vista, ma non fa piacere leggere certe cose. Fino a qualche anno fa mi avrebbero distrutta.”

La ballerina ha recentemente attraversato un periodo difficile quando ha finito per rompersi un ginocchio a causa dei suoi allenamenti. Lei stessa ha affermato che l’infortunio le sarebbe servito per comprendere i suoi limiti e soprattutto per amare ancora di più il suo corpo.

“Quell’infortunio l’ho superato con un’operazione negli Stati Uniti, ma quello è stato un punto di svolta. E, recuperando, ho acquisito una consapevolezza nuova. Io non sono una supereroina. Sembra un’ovvietà, ma amare il proprio corpo significa anche accoglierne limiti e tempi. Capirlo è una conquista”, ha confessato, facendo il pieno di like tra i fan.