Elena Morali, guai in Thailanda: “Sono entrata in contatto con una pianta pericolosa”

Elena Morali, in vacanza in Thailandia insieme al fidanzato Luigi Favoloso, sarebbe entrata in contatto con una pianta pericolosa.

Elena Morali: le sue condizioni

Le condizioni di salute di Elena Morali avrebbero destato preoccupazione nei suoi fan dopo che la stessa showgirl ha annunciato di essere entrata in contatto con una pianta pericolosa.

Il suo corpo avrebbe iniziato a ricoprirsi di bolle e lei avrebbe iniziato a manifestare una diffusa spossatezza. Per questo, insieme al fidanzato Luigi Favoloso, si sarebbe recata da un medico in Thailandia (dove i due stanno trascorrendo le vacanze estive) al fine di scongiurare l’ipotesi che potesse trattarsi del vaiolo delle scimmie. “Ragazzi scusate l’assenza, ma a causa di molte bolle sul mio corpo e una sensazione di fiacca, sto aspettando l’esito di alcuni esami fatti ieri sera, ho paura sia Vaiolo delle scimmie e la cosa mi spaventa soprattutto perché sono così lontana da casa.

Fra poche ore dovrei avere il risultato, spero di aggiornarvi quanto prima”, ha dichiarato la showgirl mentre il fidanzato, dopo il suo controllo medico, ha aggiunto:

“Allora mi sembra corretto aggiornarvi: negativa al Vaiolo delle scimmie. Pare sia entrata in contatto con una pianta molto pericolosa che si chiama Ailanto, detta anche Albero del paradiso. La sensazione di malessere è migliorata. Ma le bolle si sono trasformate in un rash cutaneo.

Quindi tutto ok. A parte il forte prurito”, ha dichiarato Luigi Favoloso, ovviamente preoccupato per le condizioni della sua fidanzata.