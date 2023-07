Sta facendo molto discutere un video pubblicato recentemente su Instagram da Elenoire Casalegno. Nel filmato postato sul suo profilo ufficiale, la showgirl confessa di non poter sopportare gli scrocconi al ristorante, una categoria di persone che farebbe irritare tutti. A introdurre l’argomento del video è la seguente didascalia: “Alzi la mano chi non conosce soggetti di questo tipo…”. Con tale affermazione Elenoire ha lasciato intendere che più di una volta ha avuto a che fare con gli scrocconi in questione. Di conseguenza, la Casalegno si è lasciata andare a un lungo sfogo social, mettendo al centro dell’argomento le persone che amano approfittarsi della situazione in ogni momento.

Elenoire Casalegno: lo sfogo contro chi ordina un’ “insalatina”

Nel video pubblicato su Instagram, Elenoire Casalegno ha fatto alcune dichiarazioni riguardo a persone con atteggiamenti discutibili durante pranzi e cene nei ristoranti. La speaker radiofonica ha sollevato l’argomento in questo modo: “Dedicato a tutti quelli che al ristorante ordinano un’insalatina perché “non ho molta fame”, oppure “fa troppo caldo, non ho voglia di cibi grassi e saporiti’, o ‘sono a dieta, non posso sgarrare””.

Il rimprovero finale agli scrocconi

Elenoire Casalegno ha fatto un’affermazione decisa e senza mezzi termini. Ha posto una domanda ai suoi follower e presumibilmente a coloro che hanno atteggiamenti maleducati durante i pasti nei ristoranti. La domanda posta era: “Ma non vi vergognate un pochettino? Poco poco? No eh? Ordinatela la pasta”.