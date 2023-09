Elenoire Ferruzzi contro Elodie per la foto senza veli utilizzata per il lancio di A fari spenti.

Elenoire Ferruzzi ha criticato duramente Elodie per il lancio dell’ultimo singolo intitolato A fari spenti. La donna non ha apprezzato il nudo artistico della cantante, ma le sue parole hanno alzato un polverone.

Elenoire Ferruzzi critica Elodie

Qualche giorno fa, Elodie ha lanciato il nuovo singolo intitolato A fari spenti. Per promuovere la canzone, scritta da Elisa, la Di Patrizi ha condiviso con i fan uno scatto bellissimo, un nudo artistico che non ha nulla di volgare. Le critiche, comunque, sono arrivate puntualissime. A non aver apprezzato la foto anche Elenoire Ferruzzi, che le ha dedicato parole durissime.

Le parole di Elenoire Ferruzzi non piacciono ai fan

Elenoire, via social, ha così commentato la foto senza veli di Elodie:

“Beh rimango sempre dell’opinione che si deve decidere se fare la pornostar o la cantante”.

Le parole della Ferruzzi hanno fatto infuriare i fan della Di Patrizi. La domanda, infatti, sorge spontanea: da quale pulpito arriva la predica?

Giulia Salemi difende Elodie

Fortunatamente, non tutti sono della stessa opinione di Elenoire Ferruzzi. Giulia Salemi, ospite de La vita in diretta, ha difeso Elodie: