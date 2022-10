Elenoire Ferruzzi contro i provvedimenti del GF Vip per il caso Marco Bellavia.

L’ultima puntata del GF Vip è stata quasi tutta incentrata sul caso Marco Bellavia. I concorrenti sono stati messi spalle al muro e, chi più e chi meno, ha fatto mea culpa. Dopo la diretta, però, Elenoire Ferruzzi si è lamentata dei provvedimenti presi dalla produzione.

L’abbandono di Marco Bellavia dal GF Vip 7 continua a far discutere. Nell’ultima puntata del reality più spiato d’Italia, come non era mai successo prima, Alfonso Signorini ha dedicato più di due ore al bullismo dei concorrenti nei riguardi dell’ex volto di Bim Bum Bam. Ginevra Lamborghini è stata squalificata, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato nel corso di un televoto flash. Quest’ultimo si è svolto tra l’esperto di stile, Patrizia Rossetti, Gegia ed Elenoire Ferruzzi, accusati di aver riservato brutte parole a Bellavia.

Dopo la diretta, Elenoire si è lamentata dei provvedimenti del GF Vip.

La Ferruzzi, parlando con Patrizia, ha dichiarato:

Elenoire si riferisce a tutti gli altri che hanno riservato brutte parole a Bellavia.

Nello specifico, ad aver commesso uno scivolone di stile, sono stati anche Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Cristina Quaranta e Carolina Marconi. In effetti, la Ferruzzi ha ragione: perché non sono stati puniti anche loro?

Perché il GF Vip ha deciso di punire solo Elenoire, Gegia, Patrizia e Giovanni? Al momento, non è dato saperlo. Charlie, ad esempio, parlando con Marco ha tuonato:

“Non me ne frega un ca***, vai a fare in c***. Vai a fare in c** due volte. Basta mi prendi per scemo. Non voglio ascoltarti e guarda altrove non me. Cosa siamo degli psichiatri? Ma allora vai in ospedale. […] Siamo qui per giocare e non per altro, basta io non ti ascolto“.