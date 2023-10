Elenoire Ferruzzi contro il GF: "Fa schifo, salvo solo Beatrice"

Elenoire Ferruzzi si è scagliata via social contro la nuova edizione del Grande Fratello e ha svelato perché, a suo avviso, tra i concorrenti “salverebbe” solo Beatrice.

Elenoire Ferruzzi contro il GF

Elenoire Ferruzzi è stata tra le concorrenti delle passate edizioni del GF Vip e, attraverso i social, ha bersagliato l’edizione attualmente in corso del GF, che comprende personaggi famosi e non. “Questo programma fa completamente schifo avete parlato di noi dell’anno scorso ma questi sono peggio lo schifo più totale, tutte cose false finte viste e riviste, salvo solo Beatrice se non ci fosse lei questo programma andrebbe chiuso è l’unica che lo tiene in piedi”, ha dichiarato Elenoire. Senza dubbio Beatrice è tra i personaggi più in vista di questa edizione del reality show, e in tanti sui social sono curiosi di saperne di più sul suo conto.

Al momento in tanti, tra i fan, si sono detti in accordo o in disaccordo con le parole di Elenoire Ferruzzi, e si chiedono quali saranno gli sviluppi di questa edizione del GF che, rispetto alle precedenti, sarebbe molto diversa. Prima dell’inizio del programma infatti, Pier Silvio Berlusconi avrebbe imposto un veto contro i contenuti trash e volgari e inoltre è la prima volta che allo show partecipa un cast misto.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui