Eleonoire Ferruzzi entrerà nella casa del GF Vip 7 come concorrente? L'indizio di Signorini sui social ha sollevato i dubbi dei fan.

Nel 2020 erano circolate indiscrezioni riguardanti la presunta partecipazione della performer Elenoire Ferruzzi al GF Vip, ma la notizia era poi sfumata in un nulla di fatto. Secondo indiscrezioni però, quest’anno, la Ferruzzi potrebbe davvero entrare a far prte del programma.

Elenoire Ferruzzi al GF Vip

Alfonso Signorini ha deciso di chiamare Elenoire Ferruzzi per prendere parte al GF Vip 7? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che il conduttore ha postato sui social un indizio per i fan:

“La seconda vippona ha scordato questo sul taxi. Secondo voi di chi si tratta?”, ha scritto il conduttore postando l’immagine di uno smalto rosso fiamma. In tanti hanno pensato che si riferisse a Pamela Prati, mentre Deianira Marzano ha scritto: “Vi assicuro che è riferito a Elenoire Ferruzzi, vedremo se entrerà”.

Al momento sulla questione non vi sono conferme ma in tanti sperano che la performer varchi la soglia della porta rossa.

Insieme a lei, secondo i rumor in circolazione, potrebbero prendere parte a questa edizione del GF Vip anche Antonino Spinalbese, Fiordaliso, Guendalina Canessa e altri 24 vip (su cui ancora si attendono conferme). Al momento Elenoire Ferruzzi non ha commentato il gossip che la vede protagonista ma in tanti sperano di vederla nella prossima edizione del reality show, le cui opinioniste saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti.