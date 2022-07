Sonia Bruganelli svela cosa pensa di Orietta Berti

Sonia Bruganelli ha svelato cosa pensa di Orietta Berti, che sarà opinionista insieme a lei al GF Vip.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti al GF Vip

Sonia Bruganelli è stata confermata al GF Vip 7 in qualità di opinionista al fianco di Orietta Berti, e non più di Adriana Volpe come per la precedente edizione.

La moglie di Paolo Bonolis ha confessato cosa ne penserebbe della cantante, per cui ha un’ammirazione assoluta: “Orietta Berti è un mito. Io l’ho conosciuta perché è venuta ospite a “I libri di Sonia” con il suo libro e ci siamo trovate benissimo insieme. Che dire? Orietta è Orietta, è una donna con un carisma incredibile. Si è saputa reinventare negli anni, ha capito qual era il mood, si è presa non troppo sul serio e questo è sintomo di grande intelligenza.

Anche quest’altra esperienza che farà è un’altra scommessa forte e lei non ha mai paura di mettersi in gioco. Tanto di cappello”.

Al momento Adriana Volpe – che non è stata riconfermata per il ruolo – non ha rotto il silenzio in merito alla questione, ma ha ringraziato tutti coloro che le hanno inviato messaggi d’affetto e di supporto dopo che non è stata confermata al GF Vip. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se la conduttrice esprimerà la sua opinione a riguardo.