Eleonora Cecere: appello a Signorini per il GF Vip 7

Il GF Vip 7 aprirà i bettenti lunedì 19 settembre 2022, ma Alfonso Signorini sta già pensando ai concorrenti che gli potranno assicurare picchi di share. Nelle ultime ore, un donna latitante dal mondo dello spettacolo da anni gli ha lanciato un vero e proprio appello. Stiamo parlando di Eleonora Cecere, ex ragazza prodigio di Non è la Rai che, nel corso della sua carriera, si è dedicata soprattuto al teatro.

La Cecere ha 43 anni, mentre all’epoca di Non è la Rai aveva soltanto 12 anni. Oggi è sposata con Luigi Galdiero e ha due figlie.

“Penso che lui abbia abbandonato L’Isola perché l’ha fatta e rifatta. Se non gli stava bene il gioco non doveva proprio partecipare, lasciando la possibilità a chi come me ha voglia di dimostrare qualcosa. Credo che abbandonare il reality sia una grande mancanza di rispetto. Partecipa ai reality per far parlare di sé. L’hanno fatto apposta perché più se ne parla e meglio è per tutti loro. Questi qui sono dei miracolati. A me lasciano a casa per dare spazio a persone che non c’entrano niente con questo mestiere”.