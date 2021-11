Eleonora Daniele si indigna col padre di Rossano Rubicondi per una frase detta a “Storie italiane”

Nell'intervista al padre di Rossano Rubicondi a "Storie italiane", Eleonora Daniele ha ripreso l'ospite per una frase a suo giudizio discriminatoria

Eleonora Daniele ha parlato della tragica scomparsa di Rossano Rubicondi a Storie Italiane, intervistando il padre dell’attore nonché ex marito di Ivana Trump. Tra le altre cose, l’uomo ha anche raccontato del complicato rapporto con i suoi due figli, precisando come Rossano non si facesse problemi nel frequentare chiunque, fossero essi “donne, uomini o gay”.

Eleonora Daniele contrariata

È stato a quel punto che la presentatrice ha fermato il suo ospite tenendo a precisare come non ci sia nulla di male nel frequentare persone con orientamenti sessuali diversi.

Ricordando di essere in prima linea nella battaglia contro ogni discriminazione, la Daniele ha quindi chiesto al padre di Rubicondi di non offendere la sensibilità di tante persone.

L’uomo, ad ogni modo, non è rimasto muto di fronte all’attacco di Eleonora Daniele, precisando come non fosse il momento giusto per ricevere rimproveri da nessuno.

Intanto sui social la questione ha ovviamente scatenato la reazione degli utenti, che hanno rimarcato il loro punto di vista sulle parole del signor Rubicondi.