Eleonora Daniele, il fratello scomparso: “Non supererò mai il dolore”

Eleonora Daniele ha dedicato il suo primo libro al fratello tragicamente scomparso e ha confessato i retroscena del suo lutto.

In vista dell’uscita del suo libro dedicato al fratello scomparso, Eleonora Daniele ha raccontato il terribile lutto che l’ha colpita.

Eleonora Daniele: il fratello scomparso

Nel 2005 eleonora Daniele ha perso il fratello 44enne Luigi, affetto da autismo.

La conduttrice considerava suo fratello come una sorta di figlio e la sua scomparsa l’ha segnata per sempre. Il suo libro, in uscita il 9 novembre, ha deciso di dedicarlo proprio al fratello scomparso.

“Il ricordo è continuo, è un pensiero fisso. Io mi sveglio pensando a lui e vado a dormire pensando a lui. Non ho superato la sua morte, non credo che lo farò mai”, ha ammesso la conduttrice, e ha aggiunto: “Quando sono nata mia mamma non ha voluto vedermi per 4-5 giorni perché non ero maschio.

Aveva avuto due figlie femmine e poi era nato Luigi, che era autistico. C’era il desiderio di mia madre di avere un figlio maschio che portasse avanti la famiglia. Poi mia zia le ha detto che ero una bella bambina, mi hanno messo in braccio a lei e da allora non mi ha mai lasciato.”

Eleonora Daniele: la figlia Carlotta

La tragica e prematura scomparsa del fratello avrebbe spinto la conduttrice a costruirsi una famiglia tutta sua.

Nel 2019, dopo 16 anni d’amore, la conduttrice ha sposato Giulio Tassoni, con cui nel 2020 ha realizzato il sogno di avere una figlia: il 25 maggio 2020 è nata la piccola Carlotta. “È stata la gioia più grande della mia vita. Non pensavo fosse un’emozione così grande, non ho mai provato niente di simile”, ha dichiarato la conduttrice più felice che mai per la nascita di sua figlia.

Eleonora Daniele: il marito e la vita privata

Oggi l’amore tra la conduttrice e suo marito Giulio Tassoni procede a gonfie vele e in tanti tra i fan dei social si chiedono se i due allargheranno ulteriormente la famiglia. Per adesso la conduttrice si gode l’amore per la figlia Carlotta, che ha da poco imparato a chiamarla mamma. “Mi piacerebbe avere un altro figlio, ogni tanto ne parlo con Giulio, detto questo poi bisogna confrontarsi con la vita reale”, ha confessato la conduttrice, da 18 anni legata all’imprenditore romano da anni impegnato nel settore della cosmesi.