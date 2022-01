Elettra Lamborghini, auto di famiglia? Il veicolo scelto dall’ereditiera

Tutto quello che c'è da sapere sull'auto guidata da Elettra Lamborghini, e che non sarebbe un modello dell'azienda di famiglia.

Nonostante ciò che si sarebbe potuti portare a credere Elettra Lamborghini non guida una macchina della famosa azienda di famiglia, ma ha fatto tutt’altra scelta per quanto riguarda il suo veicolo.

Elettra Lamborghini: l’auto

Nonostante provenga dalla famosa famiglia Lamborghini, l’ereditiera Elettra Lamborghini non ha scelto una delle prestigiose auto costruite dall’azienda di famiglia per la vita di tutti i giorni ma anzi, ha una Jaguar E-Pace.

Si tratta di un modello per altro piuttosto “economico” rispetto ad altre lussuose auto che l’ereditiera avrebbe senza dubbio potuto permettersi: l’auto sarebbe disponibile a partire dai 46 mila euro nel modello base. Il modello scelto dall’ereditiera (color rosa shocking) è lungo 4 metri e 395 centimetri e ha una velocità massima che supera di gran lunga i 200 km/h. Il cambio è automatico.

Elettra Lamborghini: la carriera

A differenza degli altri membri della sua famiglia Elettra Lamborghini ha deciso di prendere le distanze dalla carriera nel mondo delle auto e, da qualche anno, si sta concentrando sul suo sogno di diventare una cantante. Sui social l’ereditiera è inoltre molto conosciuta come influencer e come “regina del twerking”.

Elettra Lamborghini: la vita privata

Dal 2020 Elettra Lamborghini è la felice sposa di Nick Van de Wall, alias Dj Afrojack.

I due fanno la spola tra l’Italia e l’Olanda e sembrano essere più felici che mai. Dopo le nozze l’ereditiera ha confessato che le piacerebbe avere un bambino, ma per il momento non si tratterebbe di un progetto immediato: “Voglio godermi la vita prima, perché poi tutto cambia e voglio essere la miglior mamma del mondo. Per come sono fatta io, voglio potergli dare tutto e rendergli la vita più semplice possibile”, ha confessato, e ancora: “A settembre mi sentivo un po’ strana perché era uscita una notizia che ero incinta.

Forse perché mi vedono ingrassata. Mi sentì male pensando che forse è quello che la gente si aspetta da me, ma io ora voglio poter fare le mie cose. Arriverà, ma non devo farlo perché sono sposata”.