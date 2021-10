Elettra Lamborghini è incinta? L’avvistamento solleva i sospetti dei fan

Elettra Lamborghini aspetta il suo primo figlio? L'ereditiera sarebbe stata avvistata in un negozio di articoli per bebè.

Elettra Lamborghini aspetta il suo primo figlio? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete dopo un avvistamento della cantante in un negozio per bambini.

Elettra Lamborghini incinta: l’indiscrezione

Nelle ultime ore in rete è diventata sempre più insistente un’indiscrezione secondo cui Elettra Lamborghini aspetterebbe il suo primo figlio.

La cantante, sposata dal 2020 con Dj Afrojack, sarebbe stata avvistata mentre faceva acquisti in un negozio di articoli per bambini. Sulla questione al momento non esistono conferme, e purtroppo i fan sono costretti ad attendere che sia lei a rompere il silenzio sulla questione.

Elettra Lamborghini: le nozze

Dopo il matrimonio con Nick Van de Wall celebrate il 26 settembre 2020 sul lago di Como, l’ereditiera non aveva fatto nascosto che le sarebbe piaciuto allargare presto la sua famiglia.

Elettra Lamborghini non aveva però nascosto che, a causa dei suoi molti impegni lavorativi, sarebbe stato difficile progettare una gravidanza nel breve periodo. “Vorrei adottare ma bisogna essere sposati da almeno tre anni e seguire altre mille regole”, aveva anche affermato l’erediera.

Elettra Lamborghini: l’anniversario

Lo scorso 26 settembre Elettra Lamborghini e suo marito hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio. Sui social Elettra Lamborghini ha dedicato al Dj un tenero messaggio dove ha scritto: “Buon primo anniversario, baby.

Sono così orgogliosa dell’uomo che sei diventato. Sei l’amore più grande del mondo. Tre anni d’amore, di rispetto e piani di divertimento. Sono tanto emozionata per il futuro. Ti amo.”

I due attualmente si divono tra l’Italia e l’Olanda, dove entrambi continuano a coltivare i loro numerosi impegni lavorativi. Elettra Lamborghini sembra essere più serena e felice che mai: dal 2019 al suo fianco è sempre presente il dj olandese (che, come svelato da lei stessa, è stato anzitutto il suo migliore amico e, solo in un secondo momento, il suo compagno di vita).

La coppia ha trascorso le vacanze in alcune mete da sogno e ora sono in tanti tra i loro fan ad attendere con trepidazione l’annuncio di una cicogna in arrivo.

Elettra Lamborghini confermerà il rumor in circolazione? O si vedrà costretta a rompere il silenzio per mettere definitivamente a tacere l’indiscrezione? Al momento sui social tutto tace e sono sempre di più gli ammiratori impazienti di saperne di più.