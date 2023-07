Elettra Lamborghini criticata per i chili persi: la replica via social

Elettra Lamborghini ha aggiornato i suoi fan svelando di aver perso 7 chili e, nelle ultime ore, è stata presa di mira dagli haters.

Elettra Lamborghini: i chili persi

Elettra Lamborghini ha confessato entusiasta di aver perso ben 7 chili e, nelle ultime ore, si è vista costretta a replicare contro i leoni da tastiera che l’hanno presa di mira proprio a causa del suo dimagrimento. “Sono assolutamente normo peso adesso come lo ero anche prima, inoltre sono alta un metro e un barattolo. C’è chi è sovrappeso e vorrebbe dimagrire e chi è sottopeso e non riesce a prendere peso, non è così facile come sembra. In sostante fatevi una carrellata di ca**i vostri. L’importante è la salute e stare bene con se stessi”, ha tuonato l’influencer.

Nei mesi scorsi l’ereditiera aveva anche confessato che stesse attraversando un periodo difficile e ha aggiunto in queste ore che, rimettersi in forma, l’avrebbe aiutata ad uscirne. “L’ho fatto per il semplice motivo che per reggere uno show di 1 ora e mezza avrei dovuto allenarmi come si deve. E così è stato. Mi hanno sempre dato della “ciccia” in foto anche quando sono sempre stata pesoforma, ora che ho qualche chiletto in meno so troppo magra, fate face col cervello! Io mi vedo fighissima ma a parte questo, fisicamente ho una energia che non ho mai avuto”, ha affermato.