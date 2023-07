Elettra Lamborghini ha condiviso con i fan i risultati della sua ultima dieta: la cantante ha perso ben 7 chili. Che regime alimentare ha seguito? I fan l’hanno riempita di domande e, ovviamente, di complimenti.

Elettra Lamborghini è dimagrita 7 chili

“Che c**o“, ha esclamato Elettra Lamborghini parlando della sua ultima dieta. La cantante di Musica e il resto scompare ha condiviso con i fan i risultati del regime alimentare che ha seguito negli ultimi tempi. E’ dimagrita ben 7 chili ed è davvero in forma.

Le parole di Elettra Lamborghini

A didascalia delle foto che mostrano il suo ‘nuovo’ corpo, Elettra ha scritto:

“Saranno i miei -7 kg persi ma sembro alta… che cu*o! Tranquilli non lo sono”.

La Lamborghini ha scelto di sfoggiare un bellissimo costume nero di pizzo, ovviamente in formato mini.

Che dieta ha seguito Elettra Lamborghini?

Per il momento, Elettra non ha svelato il tipo di dieta che ha seguito. I fan hanno provato a rivolgerle questa domanda, ma lei ha preferito non rispondere, forse per evitare che qualcuno segua un regime alimentare non adatto alla propria costituzione fisica. I follower l’hanno comunque riempita di complimenti. “Pazzesca” è l’aggettivo che va per la maggiore.