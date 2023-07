Con uno scatto a dir poco bollente, Elettra Lamborghini ha provocato i fan. La cantante di Musica e il resto scompare ha postato un primo piano del suo seno e ha lasciato i follower liberi di commentare.

Elettra Lamborghini provoca i fan con una foto bollente

Ancora una provocazione social da parte di Elettra Lamborghini. La cantante, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso una foto sexy, che immortala il suo seno, coperto da un top mini, dal basso verso l’alto. L’immagine, neanche a dirlo, ha subito attirato l’attenzione dei fan.

Elettra Lamborghini: “cuore grande”

A didascalia della foto bollente, Elettra ha scritto: “Ho proprio un cuore GRANDE“. Ovviamente, si tratta di una battuta, tanto che la cantante ha continuato a scherzarci su anche nelle Stories, sottolineando di non voler alzare nessun polverone polemico.

La reazione dei fan

La foto di Elettra Lamborghini ha entusiasmato i fan, ma le polemiche non sono mancate. Alcuni hanno apprezzato il primo piano del suo seno, mentre altri l’hanno aspramente criticata. Tra i tanti commenti, si legge: “Prendilo un po’ più piccolo la prossima volta eh… Non so che senso ha prendere un top così piccolo che non gli stanno neanche dentro“, oppure “Che minne“, o ancora “Sono talmente compresse che si è creata una sorta di va**na intratettale… Comunque complimenti alla mamma“.