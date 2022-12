Elettra Lamborghini fa un errore di grammatica: la replica agli haters

Elettra Lamborghini ha replicato contro gli haters che l’hanno presa di mira per un presunto errore grammaticale da lei commesso via social.

Elettra Lamborghini replica agli haters

Elettra Lamborghini ha colto l’occasione durante le feste di Natale per volare a Dubai, dove suo padre ha aperto un ristorante. Sui social l’ereditiera ha quindi aggiornato i suoi fan scrivendo: “E’ la prima volta che lo visito”. In molti hanno creduto che avesse commesso un errore grammaticale e che in realtà volesse scrivere: “l’ho visto”. In pochi istanti si è scatenata una bufera e in molti sui social hanno corretto il suo presunto errore, ma l’ereditiera ha replicato: “Raga ma ce la fate? Lo visito non “lo visto”…Se non sapete leggere non e colpa mia zio can…

va bene che scrivo veloce ma l H davanti al verbo lo so ancora mettere suvvia”.

Il Natale a Dubai

Elettra Lamborghini è volata a Dubai insieme a suo marito Dj Afrojack, con cui sembra essere più felice che mai. La coppia è convolata a nozze nel 2020 con una cerimonia esclusiva e per il momento entrambi hanno rivelato di non voler allargare la famiglia. I due sarebbero concentrati entrambi sul loro lavoro, ma l’ereditiera ha fatto sapere che prima o poi penseranno anche ad avere un bambino.

“Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno.

E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani”, ha detto.